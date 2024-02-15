سامي الجميل: فاتورة نظرية "إسناد غزة" و"إلهاء إسرائيل" لا يجوز أن يسددها اللبنانيون الأبرياء

أشار رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "كلّ الحجج ال​إسرائيل​يّة لاستهداف المدنيّين مرفوضة ومدانة، وفاتورة نظريّة "إسناد ​غزة​" و"إلهاء إسرائيل" لا يجوز أن يسدّدها اللّبنانيّون الأبرياء".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أهل ​الجنوب​ يدفعون يوميًّا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم، ثمن حرب يفرضها عليهم "​حزب الله​" بقرار أحادي. بالأمس كان دور ​النبطية​ الّتي سقط فيها أطفال وأمّهات شهداء، نقدّم كلّ التّعازي لأهاليهم".