سامي الجميل: فاتورة نظرية "إسناد غزة" و"إلهاء إسرائيل" لا يجوز أن يسددها اللبنانيون الأبرياء

أشار رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، إلى أنّ "كلّ الحجج الإسرائيليّة لاستهداف المدنيّين مرفوضة ومدانة، وفاتورة نظريّة "إسناد غزة" و"إلهاء إسرائيل" لا يجوز أن يسدّدها اللّبنانيّون الأبرياء".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أهل الجنوب يدفعون يوميًّا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم، ثمن حرب يفرضها عليهم "حزب الله" بقرار أحادي. بالأمس كان دور النبطية الّتي سقط فيها أطفال وأمّهات شهداء، نقدّم كلّ التّعازي لأهاليهم".
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