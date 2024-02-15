بخاش: نقابة الاطباء تعمل بجدية على مواكبة الاحداث وجاهزة لكل السيناريوهات

بحث نقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش مع وفد من اللجنة الطبية الاجتماعية في منتدى حوار بيروت في بيت الطبيب، في التحديات الصحية في ظل الظروف الراهنة والسبل الآيلة الى تحسين الوضع العام للطبيب.

وشدد بخاش على ان "النقابة باجهزتها كافة تعمل بصورة جدية على مواكبة الاحداث والتطورات. وهي جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة" .