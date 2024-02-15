هاشم من الجزائر: لقطع العلاقات مع اسرائيل ووقف مسارات التطبيع

اكد النائب قاسم هاشم، خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية في الجزائر ان "نجتمع اليوم في لحظة تشتعل فيها المنطقة ويأخذنا البحث إلى التبصر والتقاط الأنفاس أمام فظاعة الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة ورفح وكل مساحة فلسطين وصولاً إلى وطني لبنان بجنوبه وكل مساحته الذي ما زال هو هو حرب إبادة منذ سبعة عقود ونيف حتى اليوم حيث تجاوزت المجازر كل التوصيفات والأسماء وتفوقت على النازية ولم يعد جائزاً الصمت والسكوت ولم تعد هناك من اولوية قبل وقف حرب الإبادة وإنصاف هذا الشعب الذي ينتظر العدالة منذ عقود وما زال".

واعتبر هاشم انه "ينبغي اليوم على أنصار الحق الرافضين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني أن يشدوا الأحزمة ويستعدوا لمستويات اعلى من المواجهة بعد أن أصبح واضحًا وضوح الشمس أن ما رفع من وتيرة الهمجية والعدوان الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني اميركياً واوروبياً وصمتاً وتخاذلاً عربياً وإسلامياً"، لافتا الى انه "إذا كان هذا العالم حريصًا على السلم والأمن الدوليين فلا بد من حراك سريع لأن الإجرام الإسرائيلي يريدها حرباً أوسع وأشمل ولهذا يوسع من اعتداءاته وممارساته العدوانية على وطننا لبنان ولم يكتف باستمرار احتلاله لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من العجز وغيرها من أجزاء، فتمادي باستهدافه المدنيين والأماكن السكنية في الجنوب وخارج الجنوب وصولاً لمحيط العاصمة وسقط الشهداء المدنيين ويسقطون كل يوم دون رادع إلا ما نملك من قوة الردع المقاومة بإرادة شعبنا لمواجهة هذه العدوانية".

وتابع :"معنيون اليوم كبرلمانات إسلامية لما مثل من إرادة شعوبنا لتكون الأولوية الضغط بكل الإمكانات والوسائل لوقف حرب الإبادة التي لن تكون بالتمني والبيانات أمام عدو متفلّت من كل المواثيق والقرارات والقيم ولا بد من خطوات أساسية نراها كالآتي: قطع العلاقات بكل أشكالها مع الكيان الصهيوني وإلغاء الاتفاقات وإن لم يكن متوافرًا أقله تجميدها، وقف كل مسارات التطبيع، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة للدفاع عن حقه من أجل تحقيق الحلم بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أما الحديث عن تأمين المتطلبات الحياتية من غذاء ودواء فهذا أمر بديهي ولا يحتاج إلى اجتماعات وتوجهات إنه الحق الإنساني الطبيعي ورفض هذا الأمر يستدعي مواجهة مباشرة وعلى حدود الحق أينما كان".

ودعا هاشم إلى "التقاط فرصة الاستثمار على التضامن والتعاون المشترك في مختلف المجالات ولم يعد من إمكان في ظل ما نشهده من إبادة وإجرام يهدد الأمن والسلم الدوليين أن نبقي اجتماعات برلمانات ومجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عند حدود البيانات والقرارات وعلى أهمية الاقتراحات والمقررات يبقى الهدف الاستراتيجي لقضايانا القضية الفلسطينية بعد ان وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم في محاولة واضحة لقتل القضية وإنهائها".