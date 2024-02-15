وزير التجارة الأردنى : العدوان الإسرائيلي خلَّف دماراً وخراباً بعشرات المليارات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير التجارة والصناعة الاردني يوسف الشمالي أهمية عدم إغفال حتمية وقوع أزمات إقليمية وعالمية مؤثرة اقتصادياً في المستقبل وعدم اتخاذ إجراءات تَحوُّطِية لدَرء تداعياتها. فلا دروسُ التاريخ البشري ولا علومُ السياسة والاقتصاد تَسمح بهذا الإغفال.



وأضاف يوسف الشمالي في كلمته اليوم امام الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط و محمد الأشول، وزيرَ الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية، رئيسَ الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة"، والمجازرُ الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق خلَّفت دماراً وخراباً بعشرات المليارات من الدولارات. كما أدت إلى خلل في سلاسل الامداد وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر والدخل السياحي في منطقتنا.

وثمن الوزير الأردني جهود كوادر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأمين العام الأخ أحمد أبو الغيط في الإعداد لأعمال مجلسنا والمتابعة الدقيقة لجدول أعمال هذه الدورة.

وتابع خلال كلمته كلمته " يسعدني ونحن نجتمع اليوم في مقر حاضِنة العمل العربي المشترك، جامعة الدول العربية، لعقد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتشرفُ المملكةُ الأردنيةُ الهاشميةُ برئاستها، أن أتوجَّه باسمِنا جميعاً بجزيل الشكر والتقدير للجمهورية اليمنية الشقيقة لما بذله وفدُها من جهود مميزة في إدارة أعمال الدورة السابقة للمجلس الكريم، مؤكدين تطلعَنا للبناء على ما تَحقق في تلك الدورة والدورات التي سبقتْها، إذ أننا مؤمنون بالمؤسسية والاستدامة نهجاً ثابتاً نَدعمُه بالاستفادة من دروس الماضي والعمل على تلبية متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

واستطرد الشمالي ، أما مخرجات هذه الاجتماعات وفعالية تنفيذها فمن مسؤولياتنا كدول أعضاء. فما جامعتُنا إلا انعكاسٌ لعملنا المشترك. واليوم تَجِدُ دولُنا وجامعتُها نفسَها تَخوضُ غِمارَ مرحلةٍ فارقةٍ أخرى من تاريخ أُمتنا المعاصر، مرحلةٍ عنوانُها الأبرز إجْهادٌ اقتصاديٌ ذو تَبِعات اجتماعية عميقة.

وتابع ، وقد اخترتُ كلمةَ "إجْهاد" في وصف ما يُواجِهنا من تحديات، لأنها قد تكونُ الأفضلَ تعبيراً عن الأثر الذي يُخلِّفُه تَوالي الأزمات العالمية والإقليمية على اقتصاداتنا ورفاه شعوبنا. وكي لا نعود كثيراً إلى الوراء حَسْبُنا أن ننظرَ في ما فعلته وتفعلهُ مُتوالِيةُ "جائحة الكورونا.

وأردف ، فما لبثتْ أن تراجَعت وطأةُ الجائحة بما خَلَّفَته من إغلاق للمؤسسات وفقدان للوظائف وزيادة في الفقر، حتى أطَلَّتْ علينا الازمة الروسية- الأوكرانية التي رفعت نِسَبَ التضخم والأسعارَ وأضرَّت بسلاسل التزويد.

ولفت الشمالى ، اليوم، ونحن نقترب من الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية (في 22 مارِس)، نَجِدُ في تكثيف جهود دولِنا لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافَق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة وتحصيناً من التحديات الماثلة والمستقبلية، وبالتالي تلبيةً للاحتياجات الأصيلة لدى الإنسان العربي.

وخاطب الوزراء العرب ، وما أظنُّكم أيها الأشقاء إلا تَوّاقين مِثلنَا للإسراع في إتمام البُنية التحتية القانونية اللازمة لاستكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. متابعاً ، إدراكاً منا لِنَفادِ وقت التريُّث في السير نحو تكامل عربي فِعليّ، علينا مسؤولية مشتركة لبذل مزيد من الجهد، لإيماننا بأن المَنَعَةَ التامةَ لكافة الدول الشقيقة تَقتضي تكامليةً تامةً تُساهِمُ فيها وتستفيد منها كلُ دولة من دولنا. متطلعاً للخروج بنتائج وقرارات تُساهم في بلوغ تكامل اقتصادي عربي يضمن تنمية شاملة ومستدامة لأوطاننا ويلبي تطلعات شعوبنا في التقدم والازدهار.