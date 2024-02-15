الحلبي بعد جلسة لجنة التربية: تم البحث بالقانون المتعلق بصندوق التقاعد في التعليم الخاص

توقفت لجنة التربية والتعليم العالي خلال جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية عباس الحلبي، عند "الاعتداءات الصهيونية التي طاولت بالامس المدنيين في الجنوب اللبناني، والمجازر التي ارتكبتها في النبطية والطوافة".

واكد مراد ان "المجازر ترقى الى جرائم حرب وفقا لمفهوم القانون الدولي الانساني، وبرسم الامم المتحدة".

واشار الى انه "تم التوافق على عقد جلسة في الاسبوع المقبل تخصص لعرض الواقع التربوي".

من جهته، لفت الحلبي الى انه "تم البحث بالقانون الذي اقره مجلس النواب والمتعلق بصندوق التقاعد في التعليم الخاص"، موضحا انه "بوشر بدفع المبالغ الى صندوق التقاعد، والتزام المدارس بالبروتوكول وان القانون سيعاد درسه في اللجنة".