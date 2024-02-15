مصلحة الاقتصاد في الشمال جالت في السوبرماركت وسطرت سبعة محاضر ضبط

جالت مصلحة الاقتصاد في الشمال، في السوبرماركت ومحلات الالبان والاجبان في مختلف مناطق الشمال، وسطرت سبعة محاضر ضبط بسبب مخالفة القرار رقم 1/2/أت/م تاريخ 2017، الذي يلزم عدم بيع الالبان والاجبان بالفلت وبوجوب بيعها موضبة وفق الاصول. وطلبت من جميع السوبرماركات الالتزام بتطبيق القرار المذكور تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية عند المخالفة.

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