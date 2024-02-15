لجتة الاشغال اقرّت اقتراح قانون يتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة لفترة سنتين

اشار النائب سجيع عطية بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة الى ان "اللجنة اقرت اقتراح قانون يتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة، حيث تم تمديد مهلة الطلبات لفترة سنتين".

ولفت الى ان "اللجنة بحثت ايضا بموضوع الابنية المتصدعة"، مؤكدا ان "مجموعة من النواب ستقدم اقتراح قانون من اجل صيانة المباني وان يكون هناك فترة زمنية الاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال".