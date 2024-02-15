التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، كما استقبل نائبة السفير البريطاني في لبنان كاميلا نكلس، حيث جرى الاطلاع على نتائج سلسلة اللقاءات التي عقدها بو صعب خلال زياراته الاخيرة الى واشنطن وباريس ولندن كما وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية بما فيها ملف الاستحقاق الرئاسي".

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب أطلع وزير الدفاع ونائبة السفير البريطاني على نتائج زياراته الى واشنطن وباريس ولندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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