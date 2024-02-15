عودة وسليم بحثا في الأوضاع العامة في البلد وما يتعلّق منها بوزارة الدفاع

بحث متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، في الأوضاع العامة في البلد وما يتعلّق منها بوزارة الدفاع.

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