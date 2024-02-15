تكتل "الجمهورية القوية" تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة 2024

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تقدّم النّواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج، باسم تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، باستدعاء أمام المجلس الدستوري، طعنًا بقانون الموازنة العامة لعام 2024. وقد سُجّل الطّعن في قلم المجلس أصولًا بتاريخ اليوم 15 شباط 2024.
وقد وَقّع على عريضة الطّعن معظم نواب التكتّل، واستندت إلى أسباب عدّة، أبرزها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة".
يُذكر أنّ قانون الموازنة قد صدر في الجريدة الرّسميّة صباح اليوم.
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