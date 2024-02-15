الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية شنت هجومًا بصواريخ جوية وبحرية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري (MIC) في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الرفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات الروسية ضربة جماعية، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج وتصلح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية والاتصالات وقذائف الهاون، وكذلك على المصانع التي تنتج الوقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "هدف الضربة تحقق، وتم إصابة جميع الأهداف".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.