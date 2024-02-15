سول تعرب عن قلقها العميق بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن قلقها العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب قطاع غزة، ودعت الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية/يونهاب/ - إن حكومة كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة وخطتها الإضافية في رفح بقطاع غزة، حيث يقيم حوالي 1.4 مليون شخص، داعية جميع الأطراف في الصراع بين إسرائيل وحماس على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة .