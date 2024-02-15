أبوالغيط يستقبل رئيس البرازيل بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منذ قليل اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس البرازيلي جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام ثم سيلقي كلمة أمام المندوبين الدائمين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان قد قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة.

وأضاف لولا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أثناء زيارته للقاهرة، "تحدثت مع الرئيس السيسي وشكرته لتضامنه مع إجلاء مواطنينا البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وتم تقديم المساعدة عبر السفارة في مصر وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل.

وتابع "يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عاما بعد زيارتي كأول رئيس برازيلي يزور لمصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية وأنا الرئيس الأول الذي زار لبنان وبلدان أخرى من الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان أفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورا هاما وفريدا في هذه الاستراتيجية.