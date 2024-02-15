أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ياسر رشاد - القاهرة - على المستوى الوزاري

الخميس 15/فبراير/2024 - 03:57 م 2/15/2024 3:57:04 PM

شارك السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الخميس الموافق 15/2/2024 في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشار خلالها إلى الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وخاصة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط عجز دولي شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على أهمية قيام المجلس بوضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، والتي تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتهدف إلى التخفيف من حدة الصعوبات الانسانية والمعيشية التي يعاني منها الفلسطينيون بشكل يومي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تزايد وتواتر الأزمات جعل الأولويات العربية تركز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر بدلاً من التطلع إلى المستقبل، وهو ما يستدعي وجود تعاون وتعاضد أكبر بين الدول العربية لحل المشكلات عن طريق العمل الجماعي على كافة الأصعدة.