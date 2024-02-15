خناقة على الواتس.. طالب يطعن عاملا فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

طعن طالب بالصف الثاني الإعدادي، عاملا بقرية دنجواى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسكين وذلك بعد مشادة كلامية بينهما عبر تطبيق واتس آب تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "محمد.ا.م.ن"، 17 عاما، عامل ومقيم قرية دنجواي دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 43 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية اتهم المدعو "عادل.م"، 15 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي ومقيم بذات القرية بالاعتداء على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على تطبيق "واتس آب" بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة بتخلصه من الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.