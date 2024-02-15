الأونروا: صرف المساعدات النقدية للاجئي فلسطين من سوريا في لبنان خلال الأسبوع المقبل

أكّدت وكالة "الأونروا"، أنها "تُبلغ لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان أنها ستقوم خلال الأسبوع المقبل بصرف المساعدة النقدية الدورية عن شهري كانون الثاني وشباط. سيتم توزيع 25 دولارًا أميركيًا للشخص الواحد عن كل شهر و60 دولارًا أميركيًا لكل عائلة عن كل شهر. تأسف الأونروا للتأخير وتشكر لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان على صبرهم وتفهمهم".

ولفتت إلى أنّه "بالنسبة للاجئي فلسطين من لبنان المسجلين في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي والذين ينتظرون الحصول على المساعدة النقدية الدورية (الدورة الأولى) عن أشهر كانون الثاني، شباط وآذار، فسوف نقوم بإعلامكم بتاريخ دفع المساعدة في الأسابيع المقبلة بمجرد الانتهاء من كافة الترتيبات".

وشددت الوكالة على أنّ "التجميد الحالي لتمويل الأونروا من قبل 16 جهة مانحة لا يزال ساريًا ولا توجد حاليًا أي رؤية واضحة لتمويل توزيع المساعدات النقدية للفئات المحتاجة الأخرى (الأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة)"، موضحة أنها تبذل "كل الجهود لتأمين التمويل اللازم وستبقيكم على اطلاع على المستجدات".