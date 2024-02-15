ريزا تعليقًا على الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان: تثير القلق للغاية وعلى جهات النزاع حماية المدنيين

شدّد المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في ​لبنان​، عمران ريزا، تعليقًا على الأحداث الأخيرة الّتي وقعت في ​جنوب لبنان​، على أنّ "التّصعيد الأخير في الأعمال العدائيّة والغارات الجوّيّة في جنوب لبنان، الّتي أدّت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيّين، أمر يثير القلق للغاية".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "من بين الضّحايا أطفال وأمّهات وأجداد. إنّ فقدان أرواح بريئة لأمرٌ يبعث على الحزن والأسف"، لافتًا إلى أنّ "قواعد الحرب واضحة: يجب على جهات النّزاع حماية المدنيّين، ويجب احترام هذه القواعد". وأكّد أنّ "المدنيّين ليسوا هدفًا".