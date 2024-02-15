شدّد المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان، عمران ريزا، تعليقًا على الأحداث الأخيرة الّتي وقعت في جنوب لبنان، على أنّ "التّصعيد الأخير في الأعمال العدائيّة والغارات الجوّيّة في جنوب لبنان، الّتي أدّت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيّين، أمر يثير القلق للغاية".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "من بين الضّحايا أطفال وأمّهات وأجداد. إنّ فقدان أرواح بريئة لأمرٌ يبعث على الحزن والأسف"، لافتًا إلى أنّ "قواعد الحرب واضحة: يجب على جهات النّزاع حماية المدنيّين، ويجب احترام هذه القواعد". وأكّد أنّ "المدنيّين ليسوا هدفًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ريزا تعليقًا على الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان: تثير القلق للغاية وعلى جهات النزاع حماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.