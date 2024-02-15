أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجّرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن باليمن، موضحة أنّ السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب شظايا أصابت أنبوب مولد الديزل ما أدى لحدوث تسرب.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت بلاغًا عن حادث على بُعد 85 ميلًا بحريًّا شرق ميناء عدن في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمبري": استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجّرة أثناء ابحارها قرب عدن ما أدى إلى أضرار وتسرّب للديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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