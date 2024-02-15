التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​، نقيب محامي ​طرابلس​ والشّمال سامي الحسن على رأس وفد من مجلس النقابة، وبحث معهم بالتّطوّرات المحليّة الرّاهنة ومواضيع ذات اهتمام مشترك. كما استقبل المستشار الأمني لوزير الدّاخليّة العراقيّة اللّواء ​سعد معن​، وبحثا في سبل التّعاون والتّنسيق.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع المستشار الأمني لوزير داخلية العراق بسبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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