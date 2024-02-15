محافظ النبطية تفقدت أعمال الإغاثة وإزالة الركام بالمنطقة: المجازر لن تزيد الأهالي إلا صمودًا وصبرًا

تُواصل ورش إزالة الرّكام، أعمالها في المبنى الّذي تعرّض لغارة من مسيّرة إسرائيليّة اللّيلة الماضية في ​النبطية​، وتم رفع كلّ الضّحايا من بين الدّمار تقريبًا، وتعمل فرق من الجمعيّات الإغاثيّة والإنقاذيّة على تفادي وقوع تصدّعات إضافيًة في المبنى المستهدَف.

وتفقّدت محافظ النّبطيّة هويدا الترك، مكان الغارة واطّلعت على أعمال الإغاثة. وتقدّمت بالتّعازي من عائلات الضّحايا والتّمنيّات للجرحى بالشّفاء، مشدّدةً على أنّ "مجازر العدو الإسرائيلي وإرهابه ضدّ المدنيّين والأطفال والعزّل، لن تزيد الأهالي إلّا صمودًا وصبرًا، مهما اشتدّ إجرام العدو".

ولفتت إلى أنّ "الدّوائر الرّسميّة أقفلت اليوم استثنائيًّا في النّبطيّة، حفاظًا على سلامة الموظّفين والمواطنين"، مثنيةً على "جهود فرق ​الدفاع المدني​ والإغاثة من كلّ الجمعيّات، في العمل على معالجة أثار العدوان".