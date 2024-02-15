ابي المنى التقى الأسمر ومحفوض: لأقصى درجات التضامن الداخلي بمواجهة الأخطار الاسرائيلية

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، "المجزرة الوحشية التي ارتكبتها اسرائيل في مدينة النبطية اخيرا، وذهب ضحيتها اكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى جلّهم من الاطفال والنساء والشيوخ، متقدّما بالتعازي من ذوي الشهداء ودعوته الشفاء العاجل للجرحى، ومجددا تضامنه الانساني الكامل مع ابناء الجنوب في المحنة القاسية التي تواجههم".

ورأى، في تصريح، أن "توّسع الاستهدافات الاسرائيلية وتهديداتها العدوانية المتعاظمة، التي لا تحترم القرارات الدولية لا سيما 1701 وتتعارض مع القوانين والمواثيق وسائر الحقوق الانسانية، انما تُنذر بأخطار جمّة على لبنان، الامر الذي يستدعي من الجميع أقصى درجات التضامن الداخلي والتنسيق، لمواجهة هذا الخطر الداهم، والارتقاء بالمسؤوليات الى ما يعزز صمود الوطن وأبنائه".

واستقبل الشيخ ابي المنى وفدا من قيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي أشار بعد اللقاء إلى "أننا طلبنا من الشيخ ابي المنى دعمنا وهو حاضر لكل القضايا التي تخص العمال، وأولها حول تعطيل مؤسسات القطاع العام والدوائر العقارية في جبل لبنان والمعاينة الميكانيكية المتوقفة منذ اكثر من سنة وضرورة عودة عملها وتأدية خدماتها المطلوبة للمواطنين. وتطرّقنا معه الى اهمية دعم موظفي القطاع العام وخاصة العسكريين والمتقاعدين، اضافة الى قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد الذي صدر اخيرا وضرورة وضعه موضع التنفيذ. واطلعناه على حركة الاتحاد باتجاه اعادة تقييم التعويضات في القطاعين العام والخاص، والتي لم تعد تساوي شيئا، الى قوانين الايجارات في الاماكن السكنية او التجارية وضرورة ان تكون عادلة وتراعي المستأجرين والمالكين. وكذلك بخصوص انصاف الاساتذة في المدارس الخاصة وخصوصا المتقاعدين منهم، الذين لا زالوا يتقاضون ما بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة والاهمية تكمن هنا في تفعيل التعاون مع لجان الاهل".

وأضاف: "لقد أبدى شيخ العقل دعمه الاتحاد لتحقيق كل هذه الامور التي ذكرناها وخصوصا القضايا الملّحة وحقوق المواطنين، من اجل انصاف العمال وكافة فئات الشعب، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".

ولفت ردا على سؤال حول عدم تنفيذ بعض المراسيم: "إن اي تلكؤ في تنفيذ المراسيم يعطي صاحبه حق الاتصال بالاتحاد، لان المراسيم الزامية وزيادة الـ5 ملايين للعامل اللبناني حق مطلق يجب المطالبة به".

إلى ذلك، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت وفدا من مجلس قيادة الجديد لحزب "حركة التغيير" برئاسة ايلي محفوض، وجرى البحث بعدد من القضايا العامة المطروحة.

