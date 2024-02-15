بعد اقتحام مجمع ناصر.. حماس: سياسة القتل والتدمير لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة حماس، إن اقتحام جيش الاحتلال وآلياته لمجمّع ناصر الطبي، ومحاصرة مبانيه، وإرغام من فيه من طواقم طبية ونازحين ومرضى وجرحى على أسِرَّتهم، على إخلائه، بعد أيامٍ من حصاره واستهداف مبانيه وساحاته بالقصف المدفعي ورصاص القناصة؛ هو استمرارٌ لحرب الإبادة واستهداف المستشفيات وتدمير البُنَى المدنية في قطاع غزة، وإمعانٌ من الاحتلال في تحدّي القوانين الدولية التي تجعل من المستشفيات أماكن محمية.

وأضافت حماس في بيان لها: أن سياسة القتل والتدمير والهمجية التي ينتهجها الاحتلال الفاشي، والتي يراقبها العالم أجمع دون أي تحرّك جدي وفاعل لوقفها، رغم كل الدعوات والمناشدات؛ لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، أو تدفعه للتخلي عن خياره برفض الاحتلال ومقاومته بكل السبُل حتى زواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.