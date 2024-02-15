بالصور .. 15 فرقة محلية وعالمية تشارك في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أنهت محافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الثقافة، استعداداتهما لانطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، والذي يتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الحالي.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الفعاليات ستمتد لـ 12 موقعًا ثقافيًا، تقدم خلالها وجبة متنوعة من الثقافات والفنون والتراث الدولي والعربي والإفريقي والمحلي لسكان أسوان، من خلال فرق فنون شعبية دولية ومحلية.

وأشار عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى مشاركة 5 فرق فنون شعبية دولية و10 فرق مصرية في الفعاليات، مع التنسيق التام مع محافظة أسوان وجميع الجهات المعنية.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، أن الفعاليات ستشمل ديفيليه بالقوارب الشراعية في النيل، وحفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، إلى جانب عروض فنية في 12 موقعًا بالمحافظة بهدف دعم السياحة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وتختتم الفعاليات بحفلين في مدينة أبو سمبل، وذلك تزامنًا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح يوم 22 فبراير.