نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة بليدا، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل، فيما هناك رشقات رشاشة معادية من مستعمرة المطلة إستهدفت بلدة كفركلا.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على بليدا وقصف مدفعي طال ميس الجبل ورشقات رشاشة استهدفت كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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