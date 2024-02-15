"بوليتيكو": الإمارات تقيّد قدرة أميركا على شن غارات جوية انتقامية ضد وكلاء إيران من أراضيها

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، نقلًا عن 4 مصادر، بأنّ "بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، تعمل على تقييد الولايات المتحدة الاميركية بشكل متزايد من استخدام المنشآت العسكرية على أراضيها لشن غارات جوية انتقامية على وكلاء إيران".

وتستند الأخبار التي تفيد بتقييد الوصول إلى بعض الدول إلى معلومات من مسؤول أميركي ومساعد في الكونجرس ومسؤولين غربيين، تم منحهم جميعًا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضية أمنية حساسة.

ووسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، فإن العديد من الدول العربية، وخاصة تلك التي تحاول تحسين العلاقات مع إيران، "تقيّد بشكل متزايد" الولايات المتحدة وشركائها من القيام بعمليات "الدفاع عن النفس من أراضيها"، وفقًا للمسؤول الأميركي. وقال المسؤول إنّ ذلك يشمل قيودا على الضربات الانتقامية ضد الهجمات في العراق وسوريا والبحر الأحمر.