هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد مجلس الحرب عدم التنازل عن صفقة القاهرة

شددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على "أننا نناشد مجلس الحرب عدم التنازل عن صفقة القاهرة، لأننا لا نستطيع التحمل أكثر"، مطالبين بلقاء أعضاء مجلس الحرب "فورًا".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مجلس الحرب والحكومة الموسعة يعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة الأسرى"، والتي تتم مناقشتها في القاهرة.