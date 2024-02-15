أصدت السلطات الكويتية مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة الكويتي والذي يمثل مجلس النواب في البلد. وكشف تلفزيون الكويت، أن "حل مجلس الأمة هو بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في ابراز احترام الواحب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكويتية أصدرت مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.