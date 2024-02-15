انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مراسيم تعيين المحافظين الجدد وأسباب تأخر تشكيل حكومة ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • رئيس الجمهورية يسلّم عدداً من المحافظين الجدد مراسيم تعيينهم.. ويدعوهم لترسيخ قيم المواطنة.

• الموسوي يكشف عن اسباب تأخر تشكيل حكومة ديالى المحلية.. ويوجه انتقادا حادا لحكومة الاقليم.



• النزاهة تباشر أعمال التحري والتحقيق في مزاعم فساد (UNDP).. وتتعهد باعلان النتائج بعد حصولها على الادلة.

• القضاء يستعيد عائلة الارهابي أبو بكر البغدادي.. ويواصل التحقيق معها للكشف عن أسرار عصابات داعش.

• خلاف داخل شركة سفر ينتهي بضرب اكاديمي وعائلته في بغداد.. ومطالبات بمحاسبة المعتدين.

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