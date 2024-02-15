وزراء تحالف دول الساحل يجتمعون في واغادوغو

ياسر رشاد - القاهرة - شارك وزير الدفاع الوطني الفريق ساليفو مودي، اليوم الخميس، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في اجتماع وزراء تحالف دول الساحل الذي أقيم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.

وتناول المشاركون في الاجتماع، تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.

كما تم التأكيد على القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها على المستوى السياسي والدبلوماسي بالانسحاب من منظمة إيكواس.

وشدد الوزراء على أهمية التحول إلى كونفدرالية للدول الثلاثة بما يتوافق مع تطلعات الشعوب.

وأوضح الوزراء رغبة الدول الأعضاء في جعل تحالف الساحل نموذجا في التعاون الاقتصادي والتنمية والتكامل الإقليمي.

