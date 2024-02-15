بعد استهداف سفينة بريطانية بخليج عدن.. الحوثيون: مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن العميد يحي سريع قاسم المتحدث باسم جماعة الحوثي، أن القوات اليمنية استهدفت سفينةً بريطانية " LYCAVITOS " أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكلٍ مباشر .

وقال المتحدث في بيان له: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وإسناداً لإخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً بريطانية " LYCAVITOS " أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله.

وأضاف، أن القواتِ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأكد، أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ بصددِ اتخاذِ المزيدِ منَ الإجراءاتِ رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وتأكيداً على الموقفِ العمليِّ المساندِ للشعبِ الفلسطيني.

والقواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تدعو كافةَ الأحرارِ والشرفاءِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ إلى اتخاذِ مواقفَ عمليةٍ جادةٍ نصرةً لإخوانِنا في قطاعِ غزةَ ورفضاً للإجرامِ الصهيونيِّ المدعومِ أمريكياً وبريطانياً.