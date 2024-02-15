وزيرة إسرائيلية تحتفي بالجسر البري العربى لنقل البضائع لدولة الاحتلال.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - زارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أحد موانئ الهند، احتفاءً بالجسر البري لنقل البضائع إلى إسرائيل عبر الإمارات والسعودية والأردن.

ونشر مركز سونار مقطع فيديو للوزيرة وهي تزور أحد موانئ الهند .



الجسر البري الجديد، يعد بديلاً عن المسار البحري، في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، على الناقلات الإسرائيلية، والمتجهة إلى موانئ الاحتلال.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: "نحن الآن في ميناء موندرا، أكبر ميناء بالهند أقصى الشمال، الذي تخرج منه البضائع.. كل هذه الشحنات إلى الإمارات، ومن الإمارات بالطريق البري إلى إسرائيل".

وأضافت: "فرضت علينا الحرب تحديات، التحدي الأكبر هو كيف نورد البضائع إلى إسرائيل، دولة إسرائيل هي كالجزيرة وجميع البضائع تصل عن طريق البحر".

وأوضحت أن المسار بديل عن البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي، على السفن التي تصل إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أن البضائع تخرج من ميناء موندرا بالهند إلى الإمارات بحراً، ثم يتم نقلها عبر شاحنات براً عبر السعودية ثم الأردن ثم إلى "إسرائيل