شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: تحديد سعر توريد القطن تقدير لجهود الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الفلاحين وتقدير مجهوداتهم، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة والعالم أكمل، ومن أجل دعم الفلاح المصري وزراعة القطن الذي تميزت به مصر منذ قديم الزمن، خاصة وأن زراعة القطن من الزراعات الصعبة التي تحتاج وقت طويل ومجهود شاق، ولذلك يجب أن تكون النتيجة مجزية لهذا التعب.

وتابع "مهنى"، أن الدولة تتخذ خطوات جادة وهامة تجاه جميع الفئات المجتمعية، من أجل دعمهم وتسهيل الأمور المتعلقة بهم، وهذا القرار يتعلق بتحفيز الفلاحين ليستمروا في زراعة القطن خاصة وسط وجود العديد من الزراعات الاسهل والاكثر ربحا فالدولة تحاول أن تحافظ على الإنتاج المحلي من خلال دعم زراعة القطن.