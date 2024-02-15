كشفت معلومات "الجديد"، أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيلتقي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في ميونخ لوضعه في اجواء التصعيد العسكري والتداول في ملفات على صلة بالحدود والجنوب".
وذكرت المعلومات، أن "ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في ميونخ التي انتقلا اليها في الساعات الماضية للمشاركة في مؤتمر الامن السنوي".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": ميقاتي سيلتقي هوكشتاين في ميونخ لوضعه في اجواء التصعيد العسكري جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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