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"الجديد": ميقاتي سيلتقي هوكشتاين في ميونخ لوضعه في اجواء التصعيد العسكري جنوب لبنان

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كشفت معلومات "الجديد"، أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيلتقي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في ميونخ لوضعه في اجواء التصعيد العسكري والتداول في ملفات على صلة بالحدود والجنوب".

وذكرت المعلومات، أن "ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في ميونخ التي انتقلا اليها في الساعات الماضية للمشاركة في مؤتمر الامن السنوي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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