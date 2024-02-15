الحريري عرض الاوضاع مع وزراء وسفراء ونواب وجمعيات في "بيت الوسط"

التقى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في "بيت الوسط"، وزراء وسفراء ونواب وجمعيات في "بيت الوسط".

والتقى الحريري رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، الذي أشار بعد اللقاء إلى "أننا اليوم أمام تحدي حماية اللبنانيين أولا من توسع حرب قد تكون مدمرة على لبنان ككل، فلا يبقى من يخبر، وهذا خطر كياني، ولا بد له من مواجهة لتطبيق شامل للقرار 1701، والذي هو المدخل الحقيقي للاستقرار، وطبعا تطبيقه على جانبي الحدود، كما أننا لا زلنا أمام تحدي مواجهة الوصاية على قرار الدولة وقرار اللبنانيين بقوة السلاح، وأمام تحدي العدالة المنقوصة بحق الرئيس رفيق الحريري، والعدالة الغائبة في كل الاغتيالات اللاحقة والسابقة، العدالة الغائبة في جريمة تفجير مرفأ بيروت. فأمام كل هذه التحديات، ندائي من هذا البيت أن يتخطى الجميع الحسابات السياسية الضيقة، الحزبية والطائفية، لكي نعيد توحيد اللبنانيين حول المعركة الأساسية التي هي استعادة لبنان الدولة والوطن. وخارج ذلك، كل ما بقي من اعتبارات مع احترامي لها هي اعتبارات لا قيمة لها".

ثم استقبل الحريري نقيب محامي بيروت فادي المصري وعرض معه الأوضاع العامة.

كما التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الذي قال على الأثر: "التقيت بالحريري بعد هذا الغياب، لكننا دائما على تواصل وتشاور معه، وقد قدمنا تعازينا له ولكامل الشعب اللبناني بهذه المناسبة الأليمة. كما تحدثنا بالتأكيد عما يعانيه شعبنا الفلسطيني في فلسطين، ولمسنا عنده مدى اهتمامه وتأثره بما يحصل في فلسطين، وبالتأكيد مصابنا واحد وألمنا واحد".

كما استقبل الحريري السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وعرض معه آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتقى السفير البرازيلي تاركسيو كوستا وبحث معه الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

ثم استقبل النائب إيهاب مطر الذي قال على الأثر: "تشرفت بزيارة كنائب مستقل أؤمن بمبدأ أن الساحة تتسع للجميع ولكن، في ال​سياسة​، ما يجمعنا أكثر بكثير من الذي نختلف عليه. هناك قاسم مشترك وهو فكرة الاعتدال، فكرة الانماء، فكرة حسن الإدارة، فكرة الانتماء الى الدولة".

كما التقى الحريري وفدا موسعا من الهيئة الإدارية لـ"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" ورؤساء الاتحاد السابقين ومنسقي اللجان في الاتحاد.

كما استقبل الحريري وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني" التي تحدث باسمها النائب محمد سليمان فقال: "التقينا اليوم بالحريري بعد وقت طويل، ونحن مشتاقون إليه، فقد كنا نراه مرة كل أسبوع ونجلس معه. واليوم أبدينا له كل محبتنا ووقوفنا إلى جانبه، وقلنا له حين يأخذ القرار المناسب فإننا سنكون إلى جانبه لأن المرحلة تقتضي رجالا من أمثال دولة الرئيس في هذا البلد، رجل مواقف بقدر المرحلة".

بدوره، قال النائب أديب عبد المسيح: "أنا شخصيا لم أكن أعرف الحريري، ولذلك فإن زيارتي له اليوم هي للتعارف، ولكي أنقل له تحيات أهالي الكورة وتعازينا الحارة في الذكرى الـ 19 لاستشهاد رفيق الحريري. كما أن والدي استشهد قبل أكثر من 45 سنة بنفس الطريقة وعلى يد نفس الجهة التي اغتالت الشهيد الحريري. فإذا تربطني معه لغة ومنطق الشهادة".

كذلك استقبل الحريري نقيب محامي الشمال سامي الحسن وزوجته، يرافقه النائب السابق المحامي هادي حبيش وعرض معهم الأوضاع العامة.

ثم التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معه آخر التطورات في البلاد.

واستقبل الحريري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبحث معه المستجدات العامة، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي "بيت الوسط" اليوم هي لمناسبة زيارة الحريري لبنان بعد كل هذا الغياب، وهي لها طابع ذكرى 14 شباط. وقد تأكد اليوم أكثر أي وقت سبق، وهو ما لم يكن لدينا أي شك فيه، أن رفيق الحريري ترك أثرا كبيرا جدا، واليوم أكثر من أي وقت مضى نعرف لماذا حصلت عملية الاغتيال والفراغ الذي خلّفه الشهيد. ولكن أيضا، سعد الحريري بغيابه وعودته اليوم، وهذا الاحتضان الشعبي الذي حصل، يؤكد أكثر من أي وقت سابق الشغور في القيادة بالشارع السني، رغم أنها ليست اللغة التي أستخدمها، حيث استطاع الحريري أن يثبت أنه هو كسعد الحريري باتت لديه مكانته، وليس فقط لأنه ابن الشهيد رفيق الحريري".

وأضاف: "نتمنى على سعد الحريري، حين تسمح ظروفه، أن يعيد التفكير في كيفية وضع يده بيد كل وطني وشريف في هذا البلد، على استعداد أن يعيد بناء لبنان، لكي نخرج من الماضي الذي كانت فيه كل هذه الأخطاء، وندخل إلى بناء دولة تعطي الأمل لجميع اللبنانيين".

كذلك استقبل الحريري وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض وعرض معه الأوضاع العامة.