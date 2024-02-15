أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي استهدف بلدتي مركبا ورب ثلاثين. هذا، وطالت القذائف الفوسفورية أطراف مركبا رب ثلاثين ووادي السلوقي واطراف بلدة طلوسة.

كانت هذه تفاصيل خبر استهدافات إسرائيلية طالت مركبا ورب ثلاثين وطلوسة ووادي السلوقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.