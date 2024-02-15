الجيش الإسرائيلي: جاهزون لضرب الأهداف الخاصة بحزب الله ونخطط لعملية رفح بشكل دقيق

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا أقوياء في الجبهة الشمالية وجاهزون لضرب الأهداف الخاصة بحزب الله".

إلى ذلك، لفت في مؤتمر صحفي من تل أبيب إلى "أنّنا نواصل عملنا في خانيونس، وسنصل إلى كل مكان نشتبه بوجود معلومات فيه عن الأسرى"، مشيرًا إلى "أننا نعمل في منطقة مستشفى ناصر بخانيونس ولم نجد أي شيء يتعلق بالأسرى إلى الآن".

وأكّد "أننا نخطط لعملية رفح بشكل دقيق ولن نكشف عن التفاصيل أو شروط القيام بها".