السلطات الإيرانية: دوي انفجار بمحافظة طهران سببه حريق ولا علاقة له بقضايا أمنية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، نقلًا عن السلطات المحلية، عن حدوث حريق في شركة تصنيع المواد الكيميائي في مدينة قدس في محافظة طهران، مؤكدة أنّ الحريق غير ناجم عن عمل أمنيّ.

ولفتت إلى أنّ "صوت الانفجار ليس له علاقة بقضايا أمنية، ويتم التعامل مع مسألة الحريق فقط".

ونقلت الوكالة بأنّ الحريق وقع في خزانات شركة خاصة تنتج المحاليل الكيميائية، وأضافت أن هذا الحادث وقع بسبب تعطل عملية خط الإنتاج.