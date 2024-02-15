نتنياهو يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تل أبيب مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ومدير الشاباك رونين بار، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي والسكرتير العسكري آفي جيل.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن نتنياهو طالب بمعرفة ما إذا كان الأسرى قد تلقوا الأدوية التي تم تسليمها إلى غزة الشهر الماضي، في صفقة شملت فرنسا وقطر والولايات المتحدة.

وتلقى الاحتلال الإسرائيلي، تأكيدات بأن الأدوية ستصل إلى الأسرى لكنها لم تتلق أي تأكيد.

وزعم المسؤول الإسرائيلي، أن الضغط العسكري القوي والضغط الحازم في المفاوضات فقط هو الذي سيجبر حماس على تغيير مطالبها بشأن صفقة الأسرى.