الحاج حسن: وضعنا خطة تعويض بمجرد انتهاء الحرب لأصحاب الاراضي التي تضررت بالفوسفور بالجنوب

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن "العدو الاسرائيلي لا يفقه القانون الدولي ولا يأبه لانتهاكه ابدا، ونحن وضعنا خطة لكي نقوم بالتعويض بمجرد انتهاء الحرب لأصحاب الاراضي التي تضررت بالفوسفور والأموال من الدولة اللبنانية ومساعدات خارجية من دول تواصلت معنا فوراً لتعلمنا بإرادتها للمساعدة".

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