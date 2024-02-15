جمعية "الأرض": تعدّ وشقّ طرقات في منطقة حساسة بيئيا في مجرى نهر الجوز- تنورين

أعلنت جمعية "الأرض" في لبنان، في بيان، أنّها "تلقت صورًا التُقطت يوم أمس، تظهر أعمال حفر وشق طرقات، وقطع أشجار وتعدٍ على الأملاك النهرية في منطقة حساسة بيئياً وأثريا معروفة بوادي عين الراحة - تنورين، في حرم نهر الجوز".

واشارت الى انه "إثر التواصل مع البلدية تبين بأن ليس لديها أي علم بالأعمال قيد التنفيذ، مما يؤكد غياب أي ترخيص ودراسة تقييم الأثر البيئي".

واكدت انها "تنسّق حاليًا مع القضاء والقوى الامنية، وتتابع مجريات التحقيق في هذه المجزرة البيئية لمحاسبة الفاعلين وإلزامهم باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر الذي تسببوا به وإعادة الحال إلى ما كانت عليه".