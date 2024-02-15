نقلت موقع "المونيتور" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله "إننا نعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله". ورأى أنّه "لا ينبغي انتظار وقف إطلاق النار بغزة لبدء تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "المقترح الفرنسي لخفض التصعيد يتضمن نشر آلاف الجنود اللبنانيين على الحدود".

كانت هذه تفاصيل خبر "المونيتور" عن مصدر فرنسي: نعمل مع إدارة بايدن على تجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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