بوصعب: حزب الله لا يزال يلتزم بعسكر مقابل عسكر أمّا الإسرائليلي "شطح" لأنّه متوتّر

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في حديث مع قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ غياب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ترك فراغًا في الطائفة السنيّة، موضحًا أنّ "الحريري لديه قاعدته وهو لديه صدق وهذا أمر مهم في ال​سياسة​"، مؤكدًا "أنني أتمنى عودته للحياة السياسية".

ولفت إلى أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ما زال يعمل على ما بدأ به، بشأن الوضع في الجنوب، موضحًا أنّ أفكار الفرنسيين والأميركيين مختلفة.

وكشف بوصعب "أنّني بُلّغت رسميًا من حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ان لا اجوبة على الطروحات هوكشتاين قبل وقف اطلاق النار واعطيت جوابًا أنه في النهار الذي يحصل فيه التفاهم بين حماس واسرائيل بنفس اللحظة يطبق هذا الامر بلبنان".

ولفت إلى "أننا في حالة حرب"، مشيرًا إلى أنّ حزب الله لا يزال يلتزم بعسكر مقابل عسكر والإسرائليلي "شطح" لأنّه متوتّر، معتبرًا أنّ الإسرائيلي لن يفكّر بالدخول بريًّا إلى لبنان، وقال: "برأيي ان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يتصرف بمسؤولية تجاه الرأي العام اللبناني الذي لا يريد الحرب".