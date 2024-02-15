أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على مجزرتي النبطية والصوانة استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 21:15 من ‏مساء يوم الخميس 15-02-2024 ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققنا فيها ‏إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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