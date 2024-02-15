البزري: قبل عودة الناس في الجنوب الى بيوتها يجب تحديد المناطق التي تحتوي على كثافة من الفوسفور

أكد النائب عبدالرحمن البزري، أن "الأثر المباشر للفوسفور بالاستنشاق هي الازمات التنفسية الخطيرة ولكن ايضا رؤية الفوسفور قد تؤدي الى العمى وتلف في القرنية"، مشيراً الى أن "اكل المزروعات المتعرضة للفوسفور قد يؤدي الى فشل كلوي وفشل بالكبد وتحسس معوي شديد".

ولفت البزري، في حديث للـLBCI"، الى أن "قبل عودة الناس في الجنوب الى بيوتها يجب تحديد المناطق التي تحتوي على كثافة من الفوسفور والكشف عليها من قبل الدولة"، موضحاً أن "الأثر المباشر لاستنشاق الفوسفور هو الازمات التنفسية الخطيرة كما أن النظر الى هذه المادة يمكن أن يؤدي الى فقدان النظر والتلف في القرنية وحتى تناول المنتوجات الزراعية التي تعرضت للفوسفور قد يؤدي الى الفشل الكلوي والفشل بالكبد والتحسس المعوي الشديد.