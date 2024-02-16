البنتاغون: نشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء ما يحدث على "الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتكثف جهودها لمنع توسع النزاع خارج غزة". ولفتت إلى "أننا لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين".

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