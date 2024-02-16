مسؤولون أميركيون: نفذنا هجوما إلكترونيا على سفينة عسكرية إيرانية تجمع معلومات عن السفن بالبحر الأحمر

نقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم "أننا نفذنا هجوما إلكترونيا على سفينة عسكرية إيرانية تجمع معلومات عن السفن بالبحر الأحمر". واوضحوا ان "الهجوم كان هدفه منع السفينة الإيرانية من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحوثيين"، كاشفين أن "الهجوم وقع منذ أسبوع ضمن رد إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على استهداف القوات الأميركية في الاردن".

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