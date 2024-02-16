"حماس": ادعاء جيش الاحتلال باستخدامنا مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل حلقة في سلسلة أكاذيبه

أوضحت حركة "حماس"، أنّ "ادعاء جيش الاحتلال استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل حلقة جديدة في سلسلة أكاذيبه". ولفتت إلى أنّ "جيش الاحتلال يسوق الأكاذيب لتبرير جريمة الحرب والانتهاكات الفاضحة تجاه المستشفيات والقطاع الصحي في غزة"، مؤكدًا أنّ "سياسة المقاومة كانت ولا تزال تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أي نشاطات عسكرية".

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