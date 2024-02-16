"حزب الله" نشر مشاهد من عملية إستهدافه موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من عملية "إستهداف المقاومة الإسلامية موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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