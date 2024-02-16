هيئة الخدمات البيطرية تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية، تفاصيل الاتفاق بين مصر والبرازيل لاستيراد اللحوم.

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن البرازيل أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم نتيجة لتوفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

وأوضح الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية، أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل.