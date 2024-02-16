"المؤتمر": زيارة أردوغان اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : عمرو صالح

رحب القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بمحافظةالقاهرة، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر ، في تصريحات صحفية له، إن هذه الزيارة بمثابة اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، إلى أن هذه الزيارة ستسهم في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب اقليمي غير مسبوق.

وأكد القبطان محمود جبر، أن مصر وتركيا يجمعها علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة، و أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مباحثات القمة المصرية التركية ستعود بالخير إلى شعوب البلدين خاصة والأمة العربية عامة، ومؤشرا على العزم والتصميم على حل قضايا المنطقة وفق مصالح الشعوب والأمن القومى العربى.

ولفت القبطان محمود جبر، إلى أن اتفاق الجانبين على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، دليل على بداية عهد جديد بين الدولتين.